В рамках фестиваля Stage Platforma впервые проходит Конкурс хореографов

Фестиваль современного танца Stage Platforma этого года включил в себя региональный Конкурс хореографов. Отборочной комиссией было принято 40 заявок. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил художественный руководитель фестиваля — премьер Татарского театра оперы и балета имени Джалиля Олег Ивенко.

«Признаться, отбор был жесточайший, так как оценочную комиссию составили Кирилл Тимаев, Марсель Нуриев и Алессандро Каггеджи. Ими оценивается прежде всего оригинальность задумки, ее воплощение и, конечно же, сама хореография», — пояснил Ивенко.

Те, кто займет второе и третье места, получат доступ на все мастер-классы, которые пройдут в рамках фестиваля. Победитель конкурсной истории сможет представить свою работу на Гала-концерте фестиваля в Татарском театре оперы и балета имени Джалиля.

«Надо сказать, что попасть на сцену нашего театра невероятно сложно, потому считаю эту возможность мощным подспорьем в профессиональном росте хореографа. А получить консультацию от ведущих танцовщиков и хореографов нашей страны, таких как Александр Могилев, Владимир Варнава, Илья Живой, Олег Габышев, Алессандро Каггеджи, Марсель Нуриев — это настоящее чудо. Многие из них дают мастер-классы крайне редко, и, как правило, занятия проходят в столице. По сути, победители пройдут интенсивный курс по „прокачке“ своих навыков», — поделился Ивенко.

Он также рассказал, что в планах масштабировать конкурс — сделать его всероссийским.

Конкурс проходит при поддержке Министерства культуры РТ.