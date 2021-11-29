В рамках фестиваля «Ремесло» театр из Казахстана представит в Казани «Сиротливый Запад»

С 1 по 5 декабря в Казани пройдет XIII Всероссийский фестиваль молодой режиссуры «Ремесло».

Акмолинский областной русский драматический театр из Казахстана представит на сцене театра им. Кариева спектакль «Сиротливый Запад» по произведению Мартина Макдонаха.

Показ состоится 4 декабря в 18.00. Его можно также посетить по программе «Пушкинская карта».

Ранее ИА «Татар-информ» рассказывало подробно о программе фестиваля «Ремесло».