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Ру Тат
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Культура
29 ноября 2021  02:48

В рамках фестиваля «Ремесло» театр из Казахстана представит в Казани «Сиротливый Запад»

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С 1 по 5 декабря в Казани пройдет XIII Всероссийский фестиваль молодой режиссуры «Ремесло».

Акмолинский областной русский драматический театр из Казахстана представит на сцене театра им. Кариева спектакль «Сиротливый Запад» по произведению Мартина Макдонаха.

Показ состоится 4 декабря в 18.00. Его можно также посетить по программе «Пушкинская карта».

Ранее ИА «Татар-информ» рассказывало подробно о программе фестиваля «Ремесло».

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