В рамках Fashion Iftar будет представлена коллекция, посвященная теме Палестины

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На мероприятии Fashion Iftar в Казани 31 марта будет представлена специальная коллекция, посвященная теме Палестины. Об этом организаторы рассказали на пресс-конференции в «Татар-информе».

Главной темой Fashion Iftar в этом году обозначена «Герои нашего времени», которую будут раскрывать через проекты «Туган батыр» и тему Палестины. Также будут представлены коллекции по этим темам.

«Ожидается пять образов коллекции „Туган батыр”, названные „Әкияти ханбикәләр” („Сказочные правительницы”). Бренд Hyat Store будет раскрывать тему Палестины своей специальной коллекцией. Думаю, мы сможем показать главную идею „Героев нашего времени”», — рассказала режиссер-постановщик модного показа Регина Загидуллина.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

По словам Радика Абдрахманова, коллекция «Туган батыр» будет выдержана в национальном стиле. Автор коллекции — Луиза Скипина.

По словам менеджера проекта Modest Covered Эльзы Зигантдиновой, найти желающих принять участие в маркете Fashion Iftar удалось за короткое время.

«Есть доверие, бренды приходят сами. Маркет наполнился быстро. Из брендов, участвующих в маркете, примерно 20% — прошлогодние, остальные — новые. В этом случае нам тоже не пришлось искать», — пояснила она.

Автора материала — Гелюза Ибрагимова.