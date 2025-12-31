В рамках «Елки желаний» глава Минпромторга Татарстана исполнил мечты пятерых детей

Фото: пресс-служба Минпромторга РТ

Заместитель Премьер-министра – министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко присоединился к благотворительной акции «Елка желаний». Он снял с елки открытки с мечтами пятерых детей, живущих в Альметьевске, Набережных Челнах и Буинском районе РТ, сообщает пресс-служба возглавляемого им ведомства в мессенджере MAX.

Подарки от имени министра вручили его первый заместитель Родион Карпов, заместитель Марат Минибаев и сотрудники Минпромторга республики.

Теперь шестилетняя Алиса стала обладательницей самоката и набора для рисования. Подарком на Новый год для 14-летнего Айнура стал планшет для рисования. Четырехлетней Полине руководитель Минпромторга РТ подарил набор декоративной косметики и набор для создания украшений, трехлетнему Эрику – мягкие игрушки «Три кота» и дистанционно управляемый игрушечный танк, а 17-летнему Булату – пуховик.

Кроме того, Олег Коробченко в ближайшее время исполнит мечту 10-летней Алисы из Казани. Девочка мечтает посмотреть на работу промышленных роботов.

Акция «Елка желаний» проходит в преддверии Нового года, позволяя всем желающим исполнить детские мечты тех, кто особенно нуждается в поддержке. Соответствующую традицию в 2018 году заложил Президент России Владимир Путин на Международном форуме добровольцев. За семь лет исполнено свыше 320 тыс. желаний на 2,7 млрд рублей с помощью 88 тыс. добрых исполнителей.

В акции участвуют дети в возрасте от 3 до 17 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации, ребята с ограниченными возможностями здоровья, сироты, а также дети погибших участников специальной военной операции. Каждый ребенок оставляет свое заветное новогоднее желание. Эти обращения размещают на специальных шарах, украшающих елку.

На этот раз акция стартовала 15 ноября 2025 года и продлится до 28 февраля 2026 года. «В этом году на сайт поступило более трех тысяч заявок. Обязательно выполним!» – отмечал ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем канале в МАХ.