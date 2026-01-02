В рамках «Елки желаний» депутат Казгордумы исполнила мечты троих детей

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Исполнительный секретарь Казанского отделения партии «Единая Россия», депутат Казанского городской Думы Танзиля Ракова присоединилась к благотворительной акции «Елка желаний» и вручила подарки троим детям. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения «ЕР».

Акция, в рамках которой Ракова сняла с елки просьбы трех ребят, состоялась в администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани.

Церемония вручения подарков тоже прошла у новогодней елки, у которой собрались дети и их родители. Депутат подарила ребятам развивающие детские компьютеры и игровой набор в виде кухни. Эти подарки не только порадуют детей, но и будут способствовать их развитию, убеждена она.

«Подобные инициативы имеют особую социальную значимость. Новый год – это праздник семьи, надежд и доброты. Крайне важно в это время уделять внимание тем, кто особенно в нем нуждается, дарить детям радость, заботу и веру в чудо», – подчеркнула Танзиля Ракова и пожелала, чтобы дух взаимопомощи и добрых дел сохранялся в городе Казани и в сердцах всех людей.

Акция «Елка желаний» приурочена к Новому году, она позволяет всем желающим исполнить детские мечты тех, кто особенно нуждается в поддержке. Соответствующую традицию в 2018 году заложил Президент России Владимир Путин на Международном форуме добровольцев. За семь лет исполнено свыше 320 тыс. желаний на 2,7 млрд рублей с помощью 88 тыс. неравнодушных людей.

В акции участвуют дети в возрасте от 3 до 17 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации, ребята с ограниченными возможностями здоровья, сироты, а также дети погибших участников специальной военной операции. Каждый ребенок оставляет заветное новогоднее желание. Эти обращения размещают на специальных шарах, украшающих елку.

На этот раз акция стартовала 15 ноября 2025 года и продлится до 28 февраля 2026 года. «В этом году на сайт поступило более трех тысяч заявок. Обязательно выполним!» – отмечал ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем канале в МАХ.