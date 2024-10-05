В рамках декады пожилых людей казанцам оказали бесплатную юридическую помощь

В Казани состоялось мероприятие по оказанию бесплатной юридической помощи, приуроченное к Международному дню пожилых людей. Прием граждан организовало Министерство юстиции Республики Татарстан.

Более тридцати вопросов в различных правовых сферах смогли задать жители Казани и получить бесплатные консультации от опытных юристов, представляющих Государственное юридическое бюро республики, профильные органы власти, а также прокуратуру, Адвокатскую и Нотариальную палаты Татарстана.

Одна из женщин обратилась к адвокату с просьбой о помощи. Она рассказала, что одолжила деньги сыну своей подруги. В начале он исправно возвращал долг, но вскоре перестал отвечать на звонки и не вернул оставшуюся сумму. При этом у нее не было никакой расписки, подтверждающей факт займа.

Адвокат отметил, что вернуть долг без расписки возможно, но это может быть сложнее, чем при ее наличии. Для начала нужно постараться договориться с должником мирным путем: напомнить ему о долге, объяснить сложившуюся ситуацию и попросить вернуть деньги. Если и после этого должник не вернет деньги, можно обратиться в суд.

В суде необходимо будет доказать факт передачи денег должнику. Главным условием является сбор доказательств, которые подтвердят предоставления займа. Это могут быть свидетельские показания, переписка, банковские выписки или любые другие документы, подтверждающие передачу денег.

Указанный вопрос был взят адвокатом в работу для последующего разрешения ситуации.

Женщина поблагодарила за помощь.

«Это мероприятие стало настоящим спасением для меня. Когда я столкнулась с проблемой, я была в растерянности и не знала, с чего начать. Сегодня мне все объяснили, сориентировали. Спасибо!», - сказал она.

Чаще всего казанцы задавали вопросы, связанные с земельным законодательством, пенсионным и социальным обеспечением, а также с предоставлением жилищно-коммунальных услуг.

Стоит отметить, что все мероприятия по предоставлению бесплатной юридической помощи организуются в рамках государственной программы «Развитие юстиции в Республике Татарстан».