В рамках челленджа #МойТатарстан жители республики могут выиграть 36 iPhone 12

В дни выборов, 17, 18 и 19 сентября каждый житель Татарстана может принять участие в розыгрыше одного из 36 iPhone 12.

Для того чтобы стать участником розыгрыша, нужно сфотографироваться на своем избирательном участке и выложить фото или селфи на своей странице в социальных сетях «Вконтакте» или Instagram с хэштегом #МойТатарстан. Подробности об участии в розыгрыше можно прочитать здесь.

17, 18, 19 сентября розыгрыши будут проходить каждый час с 8.00 до 20.00 в прямом эфире сообщества проекта «Вконтакте» «Народный Татарстан» в рамках челленджа #МойТатарстан.

Кроме того, 19 сентября, в прямом эфире пройдет развлекательная программа и концерт, в котором выступят звезды татарской эстрады. Откроет концертную программу Салават Фатхетдинов.

Голосование на выборах депутатов Госдумы VIII созыва пройдет 17, 18 и 19 сентября. В отдельных округах Татарстана также состоятся дополнительные выборы в Госсовет РТ и местные органы власти.