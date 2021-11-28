В рамках благотворительной акции казанцы собрали для собак из приюта порядка 10 кг корма

Сегодня в казанском парке «Крылья Советов» прошла очередная благотворительная акция «Лапа дружбы». На ней казанцы могли поближе познакомиться с собаками из приюта «Зооцентр», а также забрать с собой домой понравившегося питомца. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Из 10 собак, которых привели в этот воскресный день в парк, одна нашла хозяев прямо на акции. Кроме того, на акции можно было оставить корм для подопечных приюта. Его набралось порядка 10 кг. Собаководов настоящих и потенциальных по вопросам ухода за животным зимой консультировала ветеринар.

Подобные акции проводятся в городе в текущем году уже в четвертый раз. Так, 29 августа в парке им.Горького новый дом обрели 8 собак, одного забрал мэр Казани Ильсур Метшин, другой отправился на территорию футбольного клуба «Рубин». 18 июля в Горкинско-Ометьевском лесу было пристроено 8 собак. А на акции в парке Урицкого новых хозяев обрели еще 4 собаки.

Часто подобные акции имеют и последействие, когда некоторых питомцев, обдумав этот шаг, забирают чуть позже.