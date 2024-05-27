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В районе Волчанска, предположительно, сбили украинский самолет
По сообщению главы военно-гражданской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, в Волчанском районе региона силами российской армии, предположительно, был сбит украинский самолет, передает ТАСС.
«Нам поступает информация, что над Харьковской областью подразделениями российских войск был поражен самолет украинских ВВС. Сообщается, что инцидент произошел в районе Волчанска», - рассказал агентству Ганчев.
Он не уточнил, о каком именно типе воздушного судна идет речь, и не привел других деталей происшествия.
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