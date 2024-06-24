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СВО 24 июня 2024 08:48

В районе склада с западными ракетами в Одессе прогремел взрыв

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Российские войска нанесли ракетный удар в районе завода тяжелого краностроения в Одессе, где находился склад с ракетами западного производства. Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Прилет в Одессу в стороне завода тяжелого краностроения "Краян". По сведениям Сопротивления, на заводе был склад с новыми ракетами, поставленными западными странами. Удар нанесли около восьми утра», — сказал он.

Ранее мэр города Геннадий Труханов сообщал о взрывах в Одессе. Как свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения, в Одесской области была объявлена воздушная тревога.

#одесса
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