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В районе склада с западными ракетами в Одессе прогремел взрыв
Российские войска нанесли ракетный удар в районе завода тяжелого краностроения в Одессе, где находился склад с ракетами западного производства. Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Прилет в Одессу в стороне завода тяжелого краностроения "Краян". По сведениям Сопротивления, на заводе был склад с новыми ракетами, поставленными западными странами. Удар нанесли около восьми утра», — сказал он.
Ранее мэр города Геннадий Труханов сообщал о взрывах в Одессе. Как свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения, в Одесской области была объявлена воздушная тревога.
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