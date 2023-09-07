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Происшествия 7 сентября 2023 10:15

В районе падения беспилотника в Ростове-на-Дону введен режим ЧС

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В районе падения БПЛА в Ростове-на-Дону был введен режим ЧС. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Режим чрезвычайной ситуации ввели на месте падения беспилотника в границах домов №39, 41 и 42 на Пушкинской. Отмечается, что в этих домах живут 99 человек. Для них организовали питание.

В рещультате инцидента без света остались 20 домов, на месте сейчас работают аварийные бригады, а все экстренные и коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности.

Вчера ночью российские ПВО сбили два БПЛА в Ростовской области. Один из дронов упал в центре города, повредив фасады трех зданий, автомобили.

#бпла
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