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В районе Кара-Кобы по предварительным данными сбили БПЛА
В районе Кара-Кобы по предварительным данным был сбит беспилотный летающий аппарат. Об этом сообщил губернатор Севастополя Развожаев.
По его информации, на земле произошел подрыв, в результате которого загорелась трава и кустарники.
«Пожарные расчеты уже на месте, приступили к тушению возгорания», – сообщил губернатор.
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