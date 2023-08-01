В районе Кара-Кобы по предварительным данными сбили БПЛА

В районе Кара-Кобы по предварительным данным был сбит беспилотный летающий аппарат. Об этом сообщил губернатор Севастополя Развожаев.

По его информации, на земле произошел подрыв, в результате которого загорелась трава и кустарники.

«Пожарные расчеты уже на месте, приступили к тушению возгорания», – сообщил губернатор.

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