В районе ДРКБ в Казани появится парковка площадью 5 тыс. кв. метров

Парковка площадью более 5 тыс. кв. метров будет построена в районе ДРКБ в Казани. Соответствующее постановление подписано в исполкоме города.

«Предоставить Министерству земельных и имущественных отношений Республики Татарстан разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 16:50:171201:1898 площадью 5061 кв.м по ул.Оренбургский Тракт Приволжского района г.Казани — хранение автотранспорта в зоне многоэтажной жилой застройки (Ж5)», — говорится в документе.

Ранее этот участок использовался для ведения личного подсобного хозяйства.