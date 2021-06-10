Парковка площадью более 5 тыс. кв. метров будет построена в районе ДРКБ в Казани. Соответствующее постановление подписано в исполкоме города.
«Предоставить Министерству земельных и имущественных отношений Республики Татарстан разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 16:50:171201:1898 площадью 5061 кв.м по ул.Оренбургский Тракт Приволжского района г.Казани — хранение автотранспорта в зоне многоэтажной жилой застройки (Ж5)», — говорится в документе.
Ранее этот участок использовался для ведения личного подсобного хозяйства.
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ИА «Татар-информ»
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В районе ДРКБ в Казани появится парковка площадью 5 тыс. кв. метров
Парковка площадью более 5 тыс. кв. метров будет построена в районе ДРКБ в Казани. Соответствующее постановление подписано в исполкоме города.
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