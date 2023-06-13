В районе Авдеевки в ДНР в плен сдались два украинских экипажа БМП

В районе Авдеевки в ДНР два украинских экипажа БМП сдались в плен российским военным. Об этом ТАСС рассказал представитель в силовых структурах региона.

«На связь с одним из подразделений ВС РФ на авдеевском направлении вышел командир одного из взводов 110 ОМБр [отдельной механизированной бригады] ВСУ с просьбой об оказании медицинской помощи его раненным солдатам в связи с отказом командования бригады в эвакуации», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, во время переговоров украинский командир попросил обеспечить безопасный коридор, поскольку сдача остатков его подразделения в плен будет происходить со всем штатным вооружением, куда в том числе включены две оставшиеся БМП-1.

«Операция прошла успешно, бойцы ВСУ находятся на территории республики», — заключил источник.

Среди сдавшихся в плен военнослужащих оказались 10 солдат, некоторые из которых тяжелораненые. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, в отношении остальных проводится проверка на причастность их к совершению военных преступлений.

Авдеевка — город с населением около 30 тыс. человек. За время конфликта в Донбассе украинские войска превратили его один из их главных укрепрайонов.