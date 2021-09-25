В районах Татарстана закрываются роддома: оправдана ли оптимизация?

Около десятка районных центров в Татарстане за последние годы остались без родильных домов. Последний такой случай – в Мамадыше. Почему в районах закрываются роддома? Какие трудности испытывают жители в связи с оптимизацией? Мнения молодых мам и специалистов – в материале ИА “Татар-информ”.

Около десятка районных центров в Татарстане за последние годы остались без родильных домов

Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Несколько лет назад были закрыты родильные отделения в Муслюмовском, Апастовском, Верхнеуслонском, Рыбнослободском, Кайбицком, Камскоустьинском, Новошешминском и Черемшанском районах. В список попали районы, где рождаемость составляет менее 150 детей в год.

В то же время в этих реорганизованных родильных отделениях сохранено все необходимое для экстренных родов оборудование, есть специалисты. Предусмотрены машины “скорой помощи” для доставки рожениц в другие города.

Недавно писатель, журналист Назифа Каримова в Фейсбуке написала пост, в котором выразила беспокойство по поводу закрытия роддома в Мамадыше.

«Дочь моего брата, проживающего в деревне, ждет третьего ребенка. Вроде бы обычное дело, но что меня удивило. В Мамадышском районе с его 47-тысячным населением (по данным Яндекса - 42021 - авт.), где рождается по 420 детей в год – закрыли роддом. Рожать женщины едут в Челны. Это в 70-80 километрах от Мамадыша! Вы представьте! Были несколько случаев, когда роды пришлось принимать по пути прямо в машине. Племянница переживает, что такое может случиться и с ней. Кто же придумывает такие законы?”

«Рождаемость с каждым днем падает»

По словам главного врача Мамадышского ЦРБ Дамира Хазиева, речь не идет о закрытии роддома, изменился лишь режим работы медучреждения.

«Связано это с сильным снижением рождаемости. Роддом никуда не делся, есть и родильные залы, гинекология, женская консультация. Сегодня изменилась лишь маршрутизация. Женщин из группы риска, например, тех, кому требуется кесарево сечение, или при поздних родах, теперь отправляем в перинатальные центры в Челны или Казань. Такое не только в нашем районе, а по всей республике.

Речь не идет о закрытии роддома, изменился лишь режим работы медучреждения Фото: © Султан Исхаков, ИА «Татар-информ»

Рожать ведь некому. По статистике, в нашем районе 41 тысяча человек населения. А прикрепленных к нам – всего 38 тысяч, потому что многие остаются у нас на прописке, а живут в других городах. За последнее полугодие у нас в районе родились 75 детей, из них 15 – в нашей больнице. Это значит по два ребенка в месяц, для целого родильного дома это очень мало.

Мне кажется, сегодня проблема не в роддомах, а в том, что рождаемость низкая. Раньше было и по 100 детей в год, например, в 2010 году родились 500 детей. А сейчас показатели с каждым днем снижаются.

Сейчас у нас на учете 140 беременных. В течение года родится 150 детей. Из них 60-70 процентов входит в группу риска. Здесь учитываются высокие и средние группы риска.

У нас ведь просто центральная районная больница. Здесь работают три акушера-гинеколога. Из них одна обязательно или в отпуске, или на учебе. Елабуга или Челны не так далеко расположены, 40-50 километров, дорога хорошая. Если у женщины беременность проходила нормально, то она рожает у нас. Стоит также учесть, что перинатальном центре условия совсем другие, чем в обычной ЦРБ.

На сегодня у нас главная задача – нормальные роды и снижение материнской смертности. Поэтому в районах оставляют только тех, кто может родить самостоятельно. В 1950-х годах были даже колхозные родильные дома. Тогда на участке могли появиться на свет по 800 детей, а здесь речь идет о 150 детях в год на целый район.

Сегодня поехать в соседний город не проблема. Когда подходит время, женщина едет, рожает своего ребенка, и самое большее через пять дней с младенцем возвращается домой”, – описал ситуацию главврач ЦРБ Мамадышского района.

«Сказали, что ребенок может умереть»

Жительница Апастовского района Айгуль на себе испытала трудности с перемещениями между районами и городами в последние дни беременности. У Айгуль двое детей, и обоих она рожала в Казани.

В большинстве этих районов рождаемость составляла 100-150 детей в год, то есть одни роды в три дня Фото: © Ильнар Тухбатов / ИА «Татар-информ»

«На консультации ходила у себя в районе. То, что нет роддома, особо не пугало. Обычно из нашего района отправляют в Буинск. Если выясняется, что случай сложный, могут направить в другие медучреждения.

Я тоже сначала поехала в Буинск. Там меня положили в роддом. Через некоторое время на “скорой” отвезли в Зеленодольск. Врачи прямо запугали, что ребенок может умереть. Это было в марте. У меня даже одежды с собой нет, нашли какие-то вещи, надели на меня. Приехала в роддом в Зеленодольске, и там меня продержали еще несколько дней. Буду рожать, нет – ничего не говорят. Просто говорили, что все хорошо.

Оттуда я через три дня ушла по собственному заявлению. Сама нашла врача, договорилась, и родила в Казани. 16 марта попала в роддом, и вот так, объехав несколько районов, 31 марта, наконец, родила. Со вторым ребенком уже сразу приехала к своему врачу», – рассказала Айгуль.

«В этих районах рождалось по одному ребенку в три дня»

За разъяснениями по ситуации с родильными домами в республике корреспондент ИА “Татар-информ” обратился в министерство здравоохранения Татарстана.

«В Республике Татарстан оказание медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам производится на трех уровнях. Это связано с акушерскими рисками и экстрагенитальной патологией.

Первый – группа низкого риска, физиологические роды. Это производится в 36 районных больницах. В 2020 году - 3011 родов, что составляет 7,5 процентов по республике.

Второй – родильные дома в муниципальных центрах и городах: Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Лениногорск, Чистополь, Зеленодольск. В данных родильных центрах в 2020 году на свет появились 30894 ребенка, что составляет 76,8 процентов по республике.

В районных родильных отделениях оставляются лишь случаи из группы низкого риска, физиологические роды без осложнений Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Третий – рассчитанный на 195 человек Республиканский клинический перинатальный центр. Здесь оказывается медицинская помощь беременным из группы высокого риска. В 2019 году таких случаев - 6299, то есть 15,7 процента по республике.

В целях совершенствования оказания акушерской помощи беременным, профилактики младенческой и материнской смертности с января 2017 года были закрыты всего 11 родильных отделений.

Апастовский, Верхнеуслонский, Кайбицкий, Камскоустьинский районы направляются в Зеленодольский родильный дом.

Жители Мензелинского района направляются в Набережные Челны, жители Пестречинского и Рыбнослободского районов – в клинику КФУ. Для жителей Муслюмовского, Черемшанского районов маршрутизация предусмотрена в Альметьевскую детскую больницу, где имеется перинатальный центр. Роженицы из Новошешминского, Спасского районов едут в Чистополь.

С 1 июля 2021 года закрылось родильное отделение в Мамадышской центральной районной больнице. В районных больницах каждого указанного выше районов имеются специально оборудованные транспортные средства.

Родильные отделения закрылись из-за низкой рождаемости. В большинстве этих районов рождаемость составляла 100-150 детей в год, то есть одни роды в три дня. В свою очередь это приводит к утере квалификации кадров, неспособности оказать экстренную помощь при родах и невозможности дежурства бригадой в полном составе, состоящего из акушера-гинеколога, анестезиолога-реаниматолога и неонатолога.

В районных родильных отделениях оставляются лишь случаи из группы низкого риска, физиологические роды без осложнений.

В муниципальных центрах имеется все необходимое оборудование и там работают квалифицированные специалисты, круглосуточно дежурит бригада в полном составе. Пока в других районах закрытие родильных домов не ожидается», – говорится в ответе Минздрава РТ.

Автор: Лейсан Рахматуллина, www.intertat.tatar, перевод