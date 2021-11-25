В районах Татарстана могут появиться авторские мастерские народных промыслов

В муниципальных образованиях Татарстана могут появиться авторские мастерские народных промыслов. Об этом заявила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова на 27-м заседании Госсовета РТ.

«Прорабатываем вопрос открытия на территории муниципальных образований авторских мастерских на льготных условиях, организации республиканской галереи для демонстрации продаж изделий. Конечно, необходимо создание нормативной базы интеллектуальной собственности на художественные изделия», – сказала глава Минкультуры.

По словам Аюповой, в Татарстане на 2010 год было зафиксировано 11 видов развивающихся народных промыслов. Недавно министерство провело анкетирование районов. В результате выяснилось, что из 11 промыслов продолжают свое развитие лишь семь.

Она подчеркнула, что самыми распространенными остаются художественная обработка дерева и металла, гончарное и керамическое производство, валяльно-войлочный промысел.

Министр также отметила, что, по данным официального реестра малого и среднего предпринимательства, в Татарстане всего лишь 42 субъекта МСП формально зарегистрированы под видом экономической деятельности, представляя народные художественные промыслы. В реальности, по данным муниципалитетов, более 450 предпринимателей работают без официального статуса.

«Зачастую они не заявляют о себе как о мастерах народных промыслов, а как организации, представляющие образовательные услуги либо работающие по конкретным направлениям, – ювелирное производство, легкая и текстильная промышленность и так далее. То есть фактически обозначают вид деятельности, который относится к крупным производствам», – пояснила она.

По мнению Аюповой, народные промыслы сегодня нуждаются в государственной поддержке, особенно это стало актуально в период пандемии Covid-19, когда снизился туристический спрос. Она добавила, что действующее законодательство в сфере народных художественных промыслов республики и на федеральном уровне требуют внесения целого ряда изменений и дополнений.

Глава Минкультуры заметила, что с 2013 года субъектам малого и среднего предпринимательства, а с 2021 года и самозанятым, осуществляющим деятельность на территории республики, ежегодно предоставляются гранты для реализации лучших проектов в сфере народных художественных промыслов на сумму 5 млн рублей.