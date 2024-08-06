В районах Татарстана проведут серию лекций об отношениях и здоровье семьи

В районах Татарстана проведут серию научно-просветительских лекций, посвященных семье. Межпоколенные отношения, здоровье семьи и другие вопросы во время встреч с местными жителями поднимут специалисты Центра семьи и демографии Академии наук РТ, сообщает пресс-служба АН Татарстана.

Мероприятия приурочены к Году семьи в России, объявленному Президентом Владимиром Путиным. Создание соответствующей социально-культурной среды необходимо для сохранения традиционных семейных отношений в обществе. Этой цели и посвящены шесть лекций центра.

Встречи пройдут в августе в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Кукморе, Чистополе и Апастове.

Первая лекция — в Кукморе — уже состоялась. Участники обсудили следующие темы: «Здоровая семья — основа нации» и «Межпоколенные отношения как фактор демографического благополучия Республики Татарстан». Участники встречи ознакомились с результатами социологических исследований, проведенных Центром семьи и демографии.

«Целью наших встреч является, с одной стороны, создание информационно-культурной семьи, где семья брачно-детного образа жизни является непреходящей ценностью. С другой стороны, наука позволяет нам увидеть реальную картину социальных отношений и делать верный выбор в своей профессиональной деятельности, и даже бытовой», — рассказала руководитель Центр семьи и демографии Академии наук Республики Татарстан Айгюль Хурамшина.

С 2019 года в России реализуется национальный проект «Демография». Кроме того, в разработке находится новый нацпроект – «Семья», посвященный экономической поддержке семей с детьми, популяризации семейных ценностей, формированию позитивного отношения молодежи к созданию семьи, рождению и воспитанию детей.