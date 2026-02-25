В районах Татарстана продолжается акция «Снежный десант»

Фото: mger.tatarstan.ru

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» продолжают оказывать адресную помощь пожилым жителям и благоустраивать памятные места в районах республики. Участники «Снежного десанта» расчищают дворы ветеранов и пенсионеров от снега, обеспечивая им безопасность и комфорт в зимний период, сообщает пресс-служба МГЕР.

В Елабуге студенты политехнического колледжа помогли ветерану труда Розе Георгиевне, посвятившей жизнь сфере образования. Добровольцы расчистили тропинку к ее дому, обеспечили доступ к хозяйственным постройкам и убрали снег с крыши.

«Эта акция – яркий пример того, как молодое поколение проявляет заботу и уважение к тем, кто строил наше будущее, делая их жизнь комфортнее и безопаснее», – отметил руководитель Елабужского местного отделения ТРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Роман Епанешников.

В Алькеевском и Агрызском районах активисты помогли пожилым жителям и одиноко проживающим с расчисткой снега, сделав их улицы и дворы более удобными и безопасными. Как отметили активисты из Агрыза, подобные выезды для них – не просто помощь по хозяйству, но и «возможность подарить внимание тем, кто в нем особенно нуждается».

В селе Пестрецы молодогвардейцы привели в порядок мемориальный камень в честь участника войны в Афганистане, кавалера ордена Красной Звезды Евгения Перчкова. Руководитель Пестречинского отделения Лилия Ларионова назвала проект «Дорога к обелиску» данью благодарности и напоминанием о важности сохранения исторической памяти.

«Бережное отношение к памяти героев – наш долг перед прошлым и залог сильного будущего», – подчеркнула она.

В Азнакаево волонтеры очистили от снега тротуары и мост на улицах Марджани и Советская. Местные жители выразили благодарность добровольцам, отметив, что теперь улицы стали удобнее и безопаснее, и назвали активистов «настоящими героями Азнакаево».