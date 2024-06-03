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СВО 3 июня 2024 18:51

В районах Татарстана предоставляют более двух тысяч льгот для участников СВО

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В Татарстане активно поддерживают участников специальной военной операции (СВО) и их семьи. Сейчас в муниципальных образованиях республики действует более 2000 льгот и мер поддержки, сообщили в Минюсте РТ.

Этой теме уделили особое внимание на серии семинаров-совещаний для глав сельских поселений. Завершающая встреча прошла в Агрызском районе. В ней участвовали замминистра юстиции РТ Мухаррям Ибятов, председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований РТ» Экзам Губайдуллин, главы районов и поселений, представители различных ведомств.

Министерство юстиции Татарстана тесно взаимодействует с органами местного самоуправления по правовым вопросам. Ежегодно в регистр муниципальных нормативных правовых актов республики включается более 30 тысяч документов. Причем более 80% из них – это акты поселенческого уровня.

Самые популярные меры поддержки участников СВО и их семей:

  • бесплатное горячее питание для детей в школах и садиках;
  • первоочередное зачисление в детские сады без оплаты за присмотр и уход;
  • бесплатное или льготное посещение муниципальных учреждений культуры и спорта;
  • освобождение от уплаты средств самообложения граждан.

Полный перечень льгот и мер поддержки с указанием муниципальных правовых актов можно найти на сайте Управления Минюста России по Республике Татарстан.

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#спецоперация на Украине
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