В районах Татарстана предоставляют более двух тысяч льгот для участников СВО

В Татарстане активно поддерживают участников специальной военной операции (СВО) и их семьи. Сейчас в муниципальных образованиях республики действует более 2000 льгот и мер поддержки, сообщили в Минюсте РТ.

Этой теме уделили особое внимание на серии семинаров-совещаний для глав сельских поселений. Завершающая встреча прошла в Агрызском районе. В ней участвовали замминистра юстиции РТ Мухаррям Ибятов, председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований РТ» Экзам Губайдуллин, главы районов и поселений, представители различных ведомств.

Министерство юстиции Татарстана тесно взаимодействует с органами местного самоуправления по правовым вопросам. Ежегодно в регистр муниципальных нормативных правовых актов республики включается более 30 тысяч документов. Причем более 80% из них – это акты поселенческого уровня.

Самые популярные меры поддержки участников СВО и их семей:

бесплатное горячее питание для детей в школах и садиках;

первоочередное зачисление в детские сады без оплаты за присмотр и уход;

бесплатное или льготное посещение муниципальных учреждений культуры и спорта;

освобождение от уплаты средств самообложения граждан.

Полный перечень льгот и мер поддержки с указанием муниципальных правовых актов можно найти на сайте Управления Минюста России по Республике Татарстан.