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В районах Татарстана построят четыре криоАЗС за 2,3 млрд рублей
В Татарстане появятся четыре новые газозаправочные станции, общая сумма инвестиций оценивается в 2,3 млрд рублей. Об этом на брифинге в Кабмине РТ по итогам заседания Инвестиционного совета республики рассказала руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.
«Появятся новые криоАЗС в четырех районах республики: Буинском, Нижнекамском, Рыбно-Слободском и Бавлинском. Общий объем инвестиций — 2,3 млрд рублей», — сообщила спикер.
Соглашение о реализации проекта по строительству криогенных автозаправочных станций компания «Газпром СПГ технологии» и Правительство РТ подписали в ходе заседания Клуба инвесторов Татарстана еще в декабре прошлого года. Проект предполагает, что всегоо таких объектов в регионе должно появится девять.
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