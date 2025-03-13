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Экономика 13 марта 2025 07:00

В районах Татарстана направят 773 млн рублей на ремонт дорог

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В районах Татарстана направят 773 млн рублей на ремонт дорог
Фото: © «Татар-информ»

В восьми районах Татарстана – Нурлатском, Бавлинском, Бугульминском, Лениногорском, Азнакаевском, Сармановском, Ютазинском, Альметьевском – отремонтируют дороги на 773 млн рублей, следует из материалов нескольких тендеров на портале госзакупок.

В Нурлатском районе Татарстана отремонтируют три автодороги на общую стоимость 75 млн рублей, среди них –обход Нурлата протяженностью в 1,2 км.

На 221 млрд рублей отремонтируют автодороги в Бавлинском, Бугульминском, и Лениногорском районах.

В 254 млрд рублей обойдется ремонт 6 км автодороги Альметьевск – Азнакаево.

На 223 млрд рублей отремонтируют участки автодорог Азнакаево – Дусюмово протяженностью 6 км, Альметьевск – Муслюмово и Бугульма – Ютаза длиной по 2 км каждый.

Заказчиком выступает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана. Деньги будут выделены из федерального и республиканского бюджетов.

#госзакупки #ремонт дорог #Татарстан
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