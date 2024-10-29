В районах Татарстана открылись новые спортплощадки и ФАПы

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

В Татарстане представители «Единой России» продолжают посещать и открывать социально важные объекты, которые ремонтируются и строятся в рамках народной программы партии. Об этом сообщает пресс-служба Татарского регионального отделения «Единой России».

В частности, в Кукморском районе РТ открылись универсальные спортивные площадки. Они были возведены по республиканской программе «Строительство универсальных спортивных площадок и малозатратных спортивных сооружений». В церемонии открытия спортплощадок, построенных между селами Таишево и Манзарас, приняли участие глава муниципалитета и секретарь местого отделения партии Сергей Димитриев, руководитель исполкома района Азат Гарифуллин и другие.

«В нашем районе большое внимание уделяется ведению здорового образа жизни, работают спортивные школы, строятся площадки различных форматов. Универсальная баскетбольно-волейбольная площадка, построенная на территории поселка Таишево, стала двадцатой, а мини-футбольная — 45-й по счету. Этой территории действительно были нужны спортивные площадки. Подрастающее поколение интересуется футболом, волейболом, баскетболом и другими видами спорта, наши ребята добиваются хороших результатов», — выразил уверенность глава района Сергей Димитриев.

По мнению чиновника, спортплощадки также станут толчком для дальнейшего развития нескольких видов спорта.

«Хотелось бы, чтобы площадки не пустовали, чтобы чаще звучали голоса и звуки играющих детей, чтобы двери всегда были открыты. Отмечу, что то, что построено, надо не ломать, а беречь. Надеюсь, что в будущем здесь вырастут большие чемпионы», — подчеркнул руководитель муниципалитета.

Строители приступили к работам летом и через несколько месяцев завершили возведение площадок. Заместитель начальника районного Управления по делам молодежи и спорту Айрат Валеев заверил, что эти площадки выполнены в соответствии с необходимыми требованиями, на них созданы все условия для занятий спортом и укрепления здоровья. После торжественной части юные футболисты и баскетболисты продемонстрировали свои умения.

В Нижнекамском районе Татарстана ждет открытия учебно-тренировочная база «Алмаш», работы на которой ведутся с зимы прошлого года. Базу посетил глава муниципалитета и секретарь местного отделения партии Рамиль Муллин. Он заметил, что от старого «Алмаша» ничего не осталось — сейчас рабочие занимаются сносом последнего старого здания. На территории параллельно ведется благоустройство.

«Сначала центр примет 140 человек, позже нарастим его мощность до 300 посетителей», — уточнил Муллин. По его словам, если прежде учебно-тренировочная база использовалась для отдыха только в зимнее время, то теперь она будет работать круглый год. Завершить обновление предполагается к концу 2024 года.

В селе Болгар Нижнекамского района благоустраивают территорию нового фельдшерско-акушерского пункта. Объект народной программы «Единой России» регулярно навещают представители партии.

Депутат и глава Сухаревского сельского поселения Ришат Галимов пояснил, что ежедневные работы идут с привлечением техники, аричем обустройство территории следует завершить до конца года. Новый модульный ФАП будет обслуживать 230 жителей села Болгар и двух деревень — Кзыл Яр и Верхний Ключ. Открытие намечено на декабрь.

В свою очередь в Новошешминском районе, в Новопоселенной Лебедке, ФАП уже открылся. Участие в церемонии открытия принял глава муниципалитета и секретарь местного отделения партии Вячеслав Козлов, который поздравил жителей с этим событием.

«Благодаря национальному проекту в нашем районе построено уже 16 таких модульных акушерских пунктов. Я желаю, чтобы ФАП прослужил долго, а жители деревни поправляли здесь свое здоровье», — подчеркнул чиновник.

ФАП был построен в течение лета в рамках нацпроекта «Здравоохранение», он готов к эксплуатации. Пациентов будут принимать в удобном и комфортном новом помещении. Здесь имеется процедурный кабинет со всем необходимым оборудованием, комната для приема детей, кабинет для фельдшера, установлен подключенный к интернету компьютер.

Сельчан с завершением строительства ФАПа поздравила и. о. главврача Новошешминского ЦРБ Наталья Роменская. Она выразила благодарность руководству района за оказанную помощь и строителям за хорошую работу, а местным жителям пожелала регулярно проходить профилактические медосмотры, чтобы не болеть. Слова благодарности руководству республики и района за реализацию таких нужных программ высказал и глава Краснооктябрьского сельского поселения Владимир Захаров.