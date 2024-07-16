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В районах Татарстана нашли нарушения в содержании обновленных детских площадок
В восьми районах Татарстана прошла проверка территорий, благоустроенных по программе «Наш двор», сообщает пресс-служба Госжилинспекции РТ.
Сотрудники инспекции и представители Института развития городов РТ провели мониторинг 304 адресов. В процессе были выявлены нарушения внешнего вида ряда дворов. Так, на территориях, которые обслуживают 18 управляющих компаний и три ТСЖ, были сломаны малые архитектурные формы, детские площадки либо заросли травой, либо были недостаточно покрыты песком, на асфальте обнаружены трещины, повреждения бордюров и другие нарушения.
В результате предостережения получили должностные лица в Высокогорском, Лаишевском, Тукаевском, Лениногорском, Алькеевском, Кукморском и Бавлинском районах.
«Дворы должны быть приведены в порядок в кратчайшие сроки. Исполнение предостережений под контролем инспекции», — подчеркнуто в сообщении.
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