В районах Татарстана стартовала благотворительная акция «Елочка желаний»

В канун Нового 2022 года в Бугульминском и Алексеевском районах Татарстана дали старт благотворительной акции «Елочка желаний».

«Мы традиционно из года в год принимаем участие в благотворительной акции нашего городского волонтерского движения „ДоброДом“. Суть акции заключается в исполнении желания бугульминцев, подопечных волонтерского движения. Среди них — дети с ограниченными возможностями здоровья», — обратился к населению в своем Instagram глава района Линар Закиров.

В этом году дети сами подготовили письма со своими заветными желаниями. «Я заранее посмотрел эти письма, их желания настолько просты! Искренние детские мечты: кукла, санки, конструкторы, машинки, сладкие подарки. Я исполню мечту Арсена, который попросил в подарок акустическую систему для компьютера», — поделился мэр Бугульмы.

«Елочка желаний» установлена на первом этаже в фойе мэрии. Линар Закиров призвал стать для детей добрыми волшебниками, подарить им частичку своего тепла в этот трогательный праздник.

В Алексеевском районе в канун Нового года депутаты районного совета тоже дарят подарки детям с ограниченными возможностями, сиротам и детям из малообеспеченных семей.

Благотворительная акция «Елочка желаний» состоялась в администрации, где новогоднее дерево украсили шары с желаниями детей. Исполнят их глава муниципалитета Алексей Демидов и депутаты райсовета.