В районах РТ провели серию мероприятий в рамках Декады спорта и здоровья

фото: Минспорт РТ

В Новошешминском, Муслюмовском, Альметьевском и других районах и городах республики провели спортивные и развлекательные соревнования в рамках Декады спорта и здоровья, а именно спортивные турниры, конкурсы и другие виды активностей. Об этом сообщает Минспорт РТ.

Так, в Муслюмовском районе подвели итоги новогоднего конкурса на самое оригинальное поздравление, организовали дискотеку в стиле 90-х годов. Еще в этом районе прошла Спартакиада среди мусульманской молодежи с участием спортсменов из 15 районов РТ и турнир по волейболу среди девушек на Кубок Деда Мороза.

Также в рамках Спартакиады прошли соревнования по бадминтону, армрестлингу, мини-футболу, перетягиванию каната и палки, подтягиванию на турнике. В тройке призеров оказались команды Муслюмовского, Сармановского и Актанышского районов.

Жителям Заинска организовали турниры по мини-футболу и бадминтону. В рождественском мини-футбольном турнире участвовали 3 команды ветеранов. В тройке призеров: команды «ГРЭС», «Исполком» и «ЗААЗ».

Турнир по бадминтону прошел в личном зачете среди мужчин и женщин. Всех призеров наградили ценными призами от спонсоров соревнований.

В Арском районе провели традиционный турнир по хоккею в валенках. В этом году в соревнованиях участвовали 6 команд. Победитель — команда «Управления и образования», которой вручили Кубок победителей соревнований.

В Буинском районе провели рождественские и новогодние турниры по баскетболу, шахматам, мини-футболу. Соревновались жители района разных возрастов — от детей до ветеранов.

К этой Декаде присоединились также Новошешминский, Альметьевский, Бавлинский и другие районы и города РТ.

Напомним, в первую неделю января данная декада стартовала по всей стране. Она подразумевает серию спортивных и развлекательных мероприятий для активного отдыха россиян. Добавим, что саму декаду организуют в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».