В Раифском спецучилище провели мастер-класс по тхэквондо

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

В рамках проекта «ОпЕРежение» партийного проекта «Выбор сильных» Региональная общественная приемная «Единой России» в Татарстане вместе с партнером по федеральному проекту «Единые» – президентом Национальной федерации тхэквондо ITF РТ Адамом Хабилаевым провели мастер-класс для воспитанников Раифского специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения «ЕР».

Инициатива «ОпЕРежение» нацелена на популяризацию единоборств среди молодежи, формирование здорового образа жизни и патриотическое воспитание. Но эта миссия не сводится к обучению спортивным навыкам. Особое значение она приобретает при работе с подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, отметила координатор общественной приемной «Единой России» в РТ Анастасия Исаева.

«Проект решает комплексные задачи. Мы делаем акцент на развитии морально-волевых качеств у подрастающего поколения. Проведение мастер-классов в учреждениях закрытого типа имеет здесь особое значение. Для ребят это возможность через спорт и общение с авторитетным наставником найти правильные жизненные ориентиры», –выразила уверенность она.

Адам Хабилаев – мастер спорта международного класса по тхэквондо, обладатель Кубка мира (Сеул, 2012), победитель Кубка России по тхэквондо ITF (2015) и чемпион России по тхэквондо ITF (2018). Он познакомил подростков с базовыми элементами тхэквондо и показал на собственном примере, как спорт помогает формировать характер и добиваться успеха.

Особое внимание специалист уделил технике и тактике. По его словам, в тхэквондо важно чувство дистанции: уйдя слишком далеко от соперника, сложно начать результативную атаку. Этот спортивный принцип стал для воспитанников спецучилища еще и метафорой жизненного пути.

В завершение встречи подростки смогли задать тренеру вопросы о спорте, дисциплине, жизненных принципах и преодолении трудностей.

По мнению Хабилаева, такие встречи очень важны для ребят. «На личном примере мы показываем, что спорт – это школа жизни. Он учит ставить цели, работать над собой и не сдаваться. Рад был сегодня поделиться своими знаниями с воспитанниками Раифского спецучилища», – подчеркнул он.