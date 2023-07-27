Воспитанников Раифского спецучилища начнут обучать тхэквондо

С 1 сентября в программе физподготовки Раифского специального профессионального училища закрытого типа появится новая дисциплина — «тхэквондо». Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил президент Союза тхэквондо России, член ОКР Анатолий Терехов.

По его словам, благодаря проекту «С тхэквондо в будущее» в учреждении начнет работать тренер, который будет проводить занятия со всеми желающими.

«В училище мы организуем площадку, привезём необходимый инвентарь, наймем тренера. Это первый пилотный такой проект. Мы проведем стандартную программу подготовки наших спортсменов. Но напомню, что кроме боевого искусства, тхэквондо — это ещё и олимпийский вид. Технический комплекс будет полезен тем ребятам, которые и после окончания учебы здесь планируют связать свою жизнь с вооруженными силами», — пояснил спикер.

В Раифское специальное профессиональное училище молодые люди попадают по решению суда за совершение разных преступлений. Учёба там должна стать первой стадией их исправления. Спорт в этом смысле тоже сможет выступить для ребят своего рода социальным лифтом, который позволит ещё быстрее социализироваться в обществе, уверена советник председателя «Динамо» РТ, заслуженный тренер России, координатор федеральных проектов «Детский спорт» и «Моя карьера с Единой Россией в РТ» Ольга Павлова.

«Этот проект не столько про медали, сколько про человека. У многих видов спорта есть социальные программы, тхэквондо не исключение. Неважно, где ребенок находится и в какой ситуации, он остаётся гражданином России. Запрос на спорт сейчас очень высок», — заявила она.

Павлова уверена, что для воспитанников спецучилища спорт может стать шансом, чтобы выйти из криминальной среды, в которую они угодили.

Тхэквондо будет включено в программу физической подготовки учащихся, в секцию смогут записаться все желающие. По словам Павловой, при необходимости всей инфраструктурой могут быть обеспечены все подростки.