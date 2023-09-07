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В Раифском специальном училище начались тренировки в рамках проекта «Будущее в тхэквондо»
В Татарстане, на базе Федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Раифское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа», начались тренировки с воспитанниками в рамках проекта «Будущее в тхэквондо».
«Пока тренировки будут проходить три раза в неделю, но со временем надеемся выйти на ежедневные. И конечно, будем планировать со спортсменами выезды и участие в республиканских и всероссийских соревнованиях», – рассказал журналисту «Татар-информа» тренер Павел Нестеренко.
В конце июля 2023 года президент Союза тхэквондо России, член исполкома Олимпийского комитета России Анатолий Терехов, президент Федерации тхэквондо РТ Рафис Мусин и заслуженный тренер России, координатор партийных проектов «Детский спорт», «Спорт без границ» в Республике Татарстан Ольга Павлова ознакомили руководство учреждения с проектом «Будущее в тхэквондо» и обсудили вопросы организации тренировочного процесса.
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