В Раифском специальном училище начались тренировки в рамках проекта «Будущее в тхэквондо»

Фото: Федерация тхеквандо РТ

В Татарстане, на базе Федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Раифское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа», начались тренировки с воспитанниками в рамках проекта «Будущее в тхэквондо».

«Пока тренировки будут проходить три раза в неделю, но со временем надеемся выйти на ежедневные. И конечно, будем планировать со спортсменами выезды и участие в республиканских и всероссийских соревнованиях», – рассказал журналисту «Татар-информа» тренер Павел Нестеренко.

В конце июля 2023 года президент Союза тхэквондо России, член исполкома Олимпийского комитета России Анатолий Терехов, президент Федерации тхэквондо РТ Рафис Мусин и заслуженный тренер России, координатор партийных проектов «Детский спорт», «Спорт без границ» в Республике Татарстан Ольга Павлова ознакомили руководство учреждения с проектом «Будущее в тхэквондо» и обсудили вопросы организации тренировочного процесса.