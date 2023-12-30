В Раифском поселении поздравили с наступающим Новым годом семьи бойцов СВО

В Раифском поселении поздравили с наступающим Новым годом семьи военнослужащих, которые сейчас участвуют в спецоперации. От имени главы Зеленодольского района РТ семьи поздравил глава поселения Илсур Нуриев. Он вручил им подарки и пожелал здоровья, добра и благополучия.

«Пусть в каждом доме будет мир, забота, поддержка и взаимопонимание, а вера в лучшее никогда не покидает сердца!» — сказал чиновник.

Всего в поселении проживают 13 семей участников специальной военной операции.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Зеленодольского района, всего детям вручили около 450 подарков.

«Работа в этом направлении продолжается. Третьего января в Ледовом дворце пройдет шоу „Русалочка“, и там же 4-го числа тоже будет еще одно представление для семей мобилизованных. Детишкам на шоу отдельно вручат подарки. Ни одна семья без подарка не останется», — заверили агентство в администрации.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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