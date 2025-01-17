В Раифском монастыре рассказали, как будут праздновать Крещение Господне

В Раифском монастыре состоится праздничная служба, после которой будет совершено освящение воды из Раифского озера.

Завтра, 18 января, в 23:30 в Троицком соборе монастыря начнется праздничное богослужение в честь Крещения Господня. Сначала пройдет Божественная литургия Василия Великого, а затем состоится крестный ход к берегу Раифского озера с чином Великого освящения воды. Набрать воду и совершить омовение в купели можно будет в два часа ночи.

В настоящее время в обители активно идут приготовления к празднику.