В Раифе празднуют обретение списка Грузинской иконы Божией Матери

Сегодня Раифский Богородицкий мужской монастырь празднует 356-летие со дня принесения чудотворного списка Грузинской иконы Богоматери. Торжественное богослужение возглавил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. После литургии состоится крестный ход, а в 12:00 начнется праздничный концерт.

Фото: © Елена Фенина \ «Татар-информ»

Икона известна своими чудесами. Согласно легенде монастыря, сразу после того, как в обитель принесли этот образ, начали происходить чудеса: больные выздоравливали от своих болезней, а те, кто был одержим злыми духами, обретали покой.

История Грузинской иконы насчитывает уже более 400 лет. В 1622 году Грузия была захвачена персидским шахом Аббасом, который вывез из страны множество ценных вещей, включая икону Богородицы. Позже ее выкупил приказчик ярославского купца Егора Лыткина, который в то время находился в Персии. Купцу приснился сон, в котором ему было показано, где находится икона, и что он должен отправить ее в Красногорский монастырь на Пинеге в Архангельской епархии. Он выполнил это указание в 1629 году. Вскоре на новом месте икона начала творить чудеса. В честь образа, принесенного в Раифу, здесь был построен каменный храм, названный «Грузинским». Позже на его месте была построена Соборная церковь.

Во времена советского безбожия икону спасли ученые из Казанского университета, которые нашли ее среди мусора на полу разрушенного храма. Образ был передан на хранение в храм Ярославских святых на Арском кладбище Казани, где также некоторое время находилась другая святыня – икона Казанской Богородицы. Только 23 июня 1991 года икона вернулась в Раифу, в Грузинский храм. Сегодня же в Троицком храме состоялся престольный праздник, который посетили сотни верующих.