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В работе «ВКонтакте» произошел массовый сбой
Сегодня днем в работе социальной сети «ВКонтакте» произошел масштабный сбой. Это следует из данных детектора сбоев компании Brand Analytics и сервиса DownRadar.
По сведениям Brand Analytics, число проблем в работе сервиса начало расти после 9.00 по московскому времени и достигло максимума около 12.00. При этом 69% пользователей столкнулись с общим сбоем, у 19% не работал сайт, еще у 16% — приложение.
Больше всего обращений поступило из Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, столицы Беларуси Минска, Екатеринбурга, Перми и Краснодара.
В свою очередь DownRadar начал отмечать увеличение числа сообщений о проблемах в работе «ВК» примерно в 10.00. Больше всего жалоб направили пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Челябинска, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода.
С общим сбоем было связано 30% обращений, с невозможностью зайти в профиль — 27%, с трудностями входа — 23%, со сбоями в работе сайта — 7%, с проблемами в работе мобильного приложения — 5%, с заходом в мессенджер — 2%, с невозможностью отправить сообщения — 1%.
На момент написания материала в столице «Татарстана» «ВКонтакте» открывается, но достаточно медленно.
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