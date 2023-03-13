В работе «ВКонтакте» произошел массовый сбой

Сегодня днем в работе социальной сети «ВКонтакте» произошел масштабный сбой. Это следует из данных детектора сбоев компании Brand Analytics и сервиса DownRadar.

По сведениям Brand Analytics, число проблем в работе сервиса начало расти после 9.00 по московскому времени и достигло максимума около 12.00. При этом 69% пользователей столкнулись с общим сбоем, у 19% не работал сайт, еще у 16% — приложение.

Больше всего обращений поступило из Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, столицы Беларуси Минска, Екатеринбурга, Перми и Краснодара.

В свою очередь DownRadar начал отмечать увеличение числа сообщений о проблемах в работе «ВК» примерно в 10.00. Больше всего жалоб направили пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Челябинска, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода.

С общим сбоем было связано 30% обращений, с невозможностью зайти в профиль — 27%, с трудностями входа — 23%, со сбоями в работе сайта — 7%, с проблемами в работе мобильного приложения — 5%, с заходом в мессенджер — 2%, с невозможностью отправить сообщения — 1%.

На момент написания материала в столице «Татарстана» «ВКонтакте» открывается, но достаточно медленно.