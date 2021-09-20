В работе Twitter произошли масштабные сбои

Пользователи Twitter жалуются на сбои в работе соцсети. Сообщения о неполадках поступают из многих стран мира, в том числе России. Об этом говорится на сайте Downdetector, ведущем мониторинг сбоев и отключений в Сети.

Жалобы начали поступать после 20.40. Чаще всего проблемы с соцсетью возникали у пользователей из США, Канады, ряда европейских стран, в числе которых Великобритания, Германия, Ирландия, Испания, Италия, Нидерланды и Франция. Также сбои регистрируются и по России.

Частыми причинами обращений становятся жалобы на работу веб-сайта, неполадки в приложении и проблемы, возникающие при соединении с сервисом.