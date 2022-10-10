В работе Telegram в России зафиксирован масштабный сбой

Сегодня в работе мессенджера Telegram в России наблюдается сбой, следует из данных системы мониторинга работы сервисов Brand Analytics. Так, по данным на 9.45 55% пользователей сообщили, что Telegram не работает.

Еще 23% пользователей пожаловались на трудности с отправкой сообщений, 13% отметили проблемы с получением сообщений.

Наблюдались сложности с работой приложения мессенджера на компьютере, многие пользователи до сих пор не получают уведомлений о новых сообщениях. Из данных сервиса следует, что больше всего уведомлений о сбое в работе сервиса приходит из Санкт-Петербурга, Волгограда и Москвы.