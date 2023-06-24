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В работе Telegram в России произошел масштабный сбой
В работе мессенджера Telegram в России произошел масштабный сбой. По данным портала Downdetector, он длился больше 15 минут и частично еще продолжается. Пользователи не могли обновить каналы, сообщения в чатах доставлялись с перебоями.
Судя по диаграмме на портале, 56% жителей, отметивших проблемы в работе мессенджера, пожаловались на работу приложения в целом, еще 28% отмечают трудности в подключении к сервису, еще для 16% затруднен доступ к сайту сервиса.
Портал приводит данные за последние сутки. Подчеркивается, что об инциденте он сообщает только тогда, когда количество сообщений о проблемах значительно превышает типичный объем для этого времени суток.
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