В работе Telegram произошел массовый сбой

Сегодня вечером в работе мессенджера Telegram произошел масштабный сбой. Это следует из данных сервиса Downdetector.

По информации детектора сбоев, число проблем в работе сервиса начало расти около 21.00 по московскому времени. Сервис зафиксировал 8753 жалобы.

Со сбоями столкнулись жители России, Украины и Беларуси. Чаще всего на проблемы жаловались пользователи из Москвы, Киева, Ижевска, Санкт-Петербурга, Минска, Новосибирска, Челябинска, Казани (21 жалоба) и Энгельса.

При этом 64% юзеров жаловались на общий сбой, 14% — на не грузящиеся чаты, 12% — на не работающее приложение, по 2% — на невозможность войти и невозможность загрузить изображения, по 1% — на проблемы с сайтом и не приходящие звонки или SMS.