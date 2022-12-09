В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой

Сегодня утром в работе социальной сети «ВКонтакте» произошел масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные детектора сбоев компании Brand Analytics и сервиса DownRadar.

По информации Brand Analytics, 80% пользователей столкнулись с общим сбоем, у 9% не работает приложение, еще у 9% — сайт. Больше всего жалоб поступило из Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и Тюмени.

При этом DownRadar после 8.00 по московскому времени получил более 8,7 тыс. сообщений о проблемах в работе «ВК». На момент написания материала число обращений начало снижаться.

Со сбоями в работе мессенджера было связано 37% жалоб, с общим сбоем — 32%, с невозможностью отправить сообщения — 10%, с проблемами в работе мобильного приложения — 9%, со сбоями в работе сайта — 4%, с невозможностью входа и лентой новостей — по 1%.

На неполадки пожаловались пользователи из таких городов, как Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Новосибирск, Хабаровск, Екатеринбург, Казань, Минск и Краснодар. Сейчас в столице «Татарстана» «ВКонтакте» открывается, но достаточно медленно.