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Общество 5 марта 2024 20:21

В работе соцсетей и видеохостинга YouTube произошел сбой

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В работе соцсетей и видеохостинга YouTube по всему миру произошел сбой. Об этом свидетельствуют инфографики на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Больше всего жалоб оставили пользователи Facebook и Instagram (принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) – на пике более 606 тыс. и 96 тыс. соответственно.

Также с проблемами столкнулись пользователи X (бывшая соцсеть Twitter, запрещенная в России), Gmail, YouTube, TikTok, WhatsApp, Discord и др.

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