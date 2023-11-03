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В работе скорой помощи в Татарстане прокуроры выявили множество нарушений
Прокуратура провела проверку работы скорой помощи в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Зеленодольске, Чистополе, Аксубаевском, Алексеевском, Алькеевском, Верхнеуслонском, Спасском районах республики, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
В процессе надзорное ведомство выявило множество системных проблем. В частности, нехватку врачей, фельдшеров и водителей, а также неисправность служебного транспорта.
Кроме того, были обнаружены нарушения трудового законодательства. Так, не заключались дополнительные соглашения по трудовым договорам, продолжительность сверхурочной работы была выше допустимых 120 часов в год, продолжительность ежедневного отдыха оказалась сокращена, вводные инструктажи проводились несвоевременно, а водители не ставили отметки об ознакомлении с графиком работы.
По результатам проверки в адрес министра здравоохранения Республики Татарстан было внесено представление.
Вопрос полноты и своевременности оплаты труда водителей скорой медицинской помощи остается на контроле прокуратуры.
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