В работе скорой помощи в Татарстане прокуроры выявили множество нарушений

Прокуратура провела проверку работы скорой помощи в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Зеленодольске, Чистополе, Аксубаевском, Алексеевском, Алькеевском, Верхнеуслонском, Спасском районах республики, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В процессе надзорное ведомство выявило множество системных проблем. В частности, нехватку врачей, фельдшеров и водителей, а также неисправность служебного транспорта.

Кроме того, были обнаружены нарушения трудового законодательства. Так, не заключались дополнительные соглашения по трудовым договорам, продолжительность сверхурочной работы была выше допустимых 120 часов в год, продолжительность ежедневного отдыха оказалась сокращена, вводные инструктажи проводились несвоевременно, а водители не ставили отметки об ознакомлении с графиком работы.

По результатам проверки в адрес министра здравоохранения Республики Татарстан было внесено представление.

Вопрос полноты и своевременности оплаты труда водителей скорой медицинской помощи остается на контроле прокуратуры.