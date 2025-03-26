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Общество 26 марта 2025 11:18

В работе Системы быстрых платежей произошел масштабный сбой

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В России произошел масштабный сбой в работе Системы быстрых платежей. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

По информации детектора сбоев, число жалоб на проблемы с СБП начало расти после 10:00 по московскому времени. К моменту написания материала количество обращений достигло 6432.

При этом 90% пользователей сообщили о сбое в работе сервиса, 5% – о сбое сайта, а 2% – о сбое мобильного приложения. На сбой личного кабинета и общий сбой по отдельности пожаловались менее 1% сообщивших о проблеме.

Больше всего отчетов о сбоях поступило из Санкт-Петербурга и Ленинградской области (5%), Тверской и Нижегородской областей (по 4%), Москвы и Подмосковья, Свердловской области (по 3%).

Несколько минут назад корреспонденту «Татар-информа» тоже не удалось воспользоваться СБП: банковское приложение проинформировало об ошибке сервиса.

#сбой в работе
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