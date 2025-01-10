Сегодня вечером в работе сервисов Ак Барс Банка произошел масштабный сбой. По информации сервиса Downdetector, проблемы наблюдаются примерно с 17 часов по московскому времени.

Клиенты финансовой организации жалуются на невозможность открыть мобильное приложение и зайти на сайт. Кроме того, невозможно оплатить покупки банковской картой или снять наличные в банкомате.

У корреспондента «Татар-информа» также не получается зайти в мобильное приложение банка. Если попытаться сделать это, появляется надпись: «Проблемы с сетевым соединением. Попробуйте повторить попытку позже».

Большинство жалоб пользователей, согласно данным сервиса Downdetector, приходится на Республику Татарстан (41%).

«Уважаемые клиенты! Мы столкнулись с техническими сложностями, из-за которых временно недоступны некоторые сервисы банка. Специалисты уже занимаются восстановлением работы. Все ваши данные, счета и деньги надежно защищены и находятся в полной безопасности», — сообщает пресс-служба банка в Telegram-канале.

В Ак Барс Банке также принесли извинения за доставленные неудобства, поблагодарили клиентов «за понимание» и призвали обращаться в группу в социальной сети «ВКонтакте».

В группе финансовой организации в соцсети в свою очередь отмечается, что банк делает «всё возможное для скорейшего решения». Кроме того, там тоже приносят извинения за причиненные неудобства.