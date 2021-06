В работе сайтов западных СМИ произошел массовый сбой

Аккаунты некоторых зарубежных сервисов и новостных порталов в настоящий момент недоступны, сообщает ТАСС.

Неработоспособен и сайт правительства Великобритании. Некоторое время не открывался сайт газеты Financial Times. Сбои также затронули работу электронной версии газеты The New York Times, крупный сервис Amazon и всемирную системы онлайн-платежей PayPal.

Газета The Guardian, также пострадавшая от масштабного сбоя, сообщила читателям в Twitter о том, что «сайт и приложение будут включены, как только это станет возможным».

Возможной причиной произошедшего мог стать сбой в работе американских облачных сервисов Fastly, предполагает информационное агентство Associated Press.