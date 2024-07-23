«В работе с детьми мелочей нет»: что в Татарстане делается для детского здоровья

Лейла Фазлеева и главный врач ДРКБ Айрат Зиатдинов вместе с журналистами прошлись по онкоцентру больницы, чтобы продемонстрировать его возможности Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В пятерке самых передовых детских клиник России

Изменения, которые затронули сферы социальной политики, здравоохранения и волонтерства в Татарстане, показали сегодня на примере онкоцентра ДРКБ. Заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева и главный врач ДРКБ Айрат Зиатдинов вместе с журналистами прошлись по онкоцентру больницы, чтобы продемонстрировать его возможности – лечебно-диагностическую базу. После этого на пресс-конференции подвели итоги работы Госсовета Республики Татарстан шестого созыва в сферах социальной политики, здравоохранения и волонтерства и обсудили направления дальнейшего развития.

Знакомство с ДРКБ началось с презентации, так как посетить все отделения просто невозможно, в некоторые, например, посторонним вход запрещен – санитарные правила соблюдаются здесь на самом высоком уровне.

ДРКБ сегодня входит в пятерку самых передовых детских клиник России и является головным педиатрическим стационаром Татарстана. Неотложная помощь по всем профилям и направлениям медпомощи здесь оказывается 24/7.

Мощность стационара более 1200 коек, а коллектив состоит из 2382 сотрудников Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«1200 коек и более 2 тысяч сотрудников»

Открыто это медучреждение было еще в 1977 году, за это время оно разрослось до 16 корпусов на территории в 14 гектаров. Заместитель главного врача ДРКБ по организационно-методической работе Альмира Мустафаева рассказала, что мощность стационара более 1200 коек, а коллектив состоит из 2382 сотрудников. Миссия ДРКБ звучит так: «С заботой о каждом ребенке».

«Через наше приемное отделение проходят ежегодно более 150 тысяч детей, мы проводим 45 тысяч госпитализаций, 13 тысяч операций. Техническая оснащенность соответствует всем мировым стандартам, а красивые кабинеты с картинками на стенах помогают детям быстрее выздоравливать», – рассказала Мустафаева.

За год здесь делают порядка 17 тысяч КТ-обследований, 7 тысяч МРТ и более 150 тысяч УЗИ.

«Центр детской онкологии, гематологии и хирургии ДРКБ был построен в 2021 году. В настоящее время здесь все дети Татарстана и Приволжского федерального округа с онкологическими, гематологическими и другими заболеваниями получают все необходимое лечение», – рассказала Альмира Мустафаева.

По ее словам, с прошлого года здесь начали проводить трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток, впервые была выполнена операция по трансплантации донорской почки 15-летней девочке с хронической болезнью почек пятой стадии.

В распоряжении ДРКБ есть и реанимобили, и вертолет санавиации. Что касается психологического комфорта, здесь функционирует бесплатная гостиница для родителей, где они могут жить и не расставаться со своими детьми надолго.

За год делают порядка 17 тысяч КТ-обследований, 7 тысяч МРТ и более 150 тысяч УЗИ Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Важно, чтобы у ребенка было как можно меньше дум о его болезни»

Гостям показали отделение лучевой диагностики, где установлено новейшее оборудование для проведения обследования МРТ, КТ и УЗИ. Вся техника с низкой лучевой нагрузкой, максимально адаптированная для маленьких пациентов, – это особенно важно для детей с онкологией. Что важно, все аппараты отечественные – пример грамотного импортозамещения.

Стены здесь, как и во всех других кабинетах, расписаны яркими рисунками. Как отметила Лейла Фазлеева, создать максимально комфортные условия для малышей чрезвычайно важно.

Как отметила Лейла Фазлеева, создать максимально комфортные условия для малышей чрезвычайно важно Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Важно, чтобы у ребенка было как можно меньше дум о его болезни и как можно больше позитивных эмоций. То, что вы видите сегодня, это путь, который проходит каждый маленький пациент ДРКБ. Общаясь с мамами и папами, которые бывают здесь вместе с ребенком, коллеги отмечают все проблемы, которые замечают родители как в части прохождения анализов, так и в части удобства тех кабинетов, где проводят сложные анализы или обследования. Поэтому в работе с детьми, особенно в системе здравоохранения, вообще нет мелочей», – отметила вице-премьер.

В отделении онкологии упор сделан на комфорт пациентов. В палатах по одному или по два человека. Малыши, иммунитет которых снижен из-за заболевания, живут по одному, и заходить к ним строго запрещено.

Светлана Сенек: «Мы активно сотрудничаем с федеральным Центром имени Дмитрия Рогачева. Он является нашим партнером, куратором, и все тяжелые случаи мы вместе разбираем и проводим совместные операции» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«За день здесь проводят до 60 операций»

«В отличие от других лечебных учреждений здесь есть комната отдыха матерей. Там мама может приготовить для своих детей еду, постирать и отдохнуть – сделать все то, что можно сделать дома. В каждом отделении есть три процедурных кабинета, которые в случае необходимости можно переформатировать в реанимационное отделения», – рассказала замглавврача ДРКБ по лечебной работе Светлана Сенек.

В операционной работают специалисты не только из ДРКБ, но и из других медучрждений, в том числе из федеральных центров.

«Мы, например, активно сотрудничаем с федеральным Центром имени Дмитрия Рогачева. Он является нашим партнером, куратором, и все тяжелые случаи мы вместе разбираем и проводим совместные операции», – рассказал главный врач ДРКБ Айрат Зиатдинов.

В оперблоке оперируют и самых тяжелых маленьких пациентов – в день проводят порядка 60 операций, за прошлый год было проведено около 13 тысяч операций. Сегодня, например, хирурги готовились прооперировать новорожденного малыша с врожденным пороком сердца.

Михаил Поспелов рассказал, что в онкоцентре работают две операционные: одна универсальная, другая – особенная Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Сердце хирургии» Татарстана и Поволжья

Заместитель главного врача по хирургической помощи Михаил Поспелов рассказал, что в онкоцентре работают две операционные: одна универсальная, другая – особенная.

«Можно сказать, что это сердце хирургии Татарстана и даже Поволжья. Это интегрированная операционная, которая представляет собой ультрасовременное решение операционного блока. Это уникальная операционная, которая позволяет в режиме реального времени проводить медицинские консультации с любым специалистом в мире, там, где есть интернет», – подчеркнул Михаил Поспелов.

При этом сама операционная представляет собой большой мозговой центр, где не требуется присутствия дополнительного персонала – вся аппаратура управляется с одного пульта хирургом, отметил Поспелов.

А снизить страх перед операцией детям помогают волонтеры, которые работают в разных благотворительных проектах, связанных с ДРКБ. В блоках психологической помощи открыты молитвенная комната для православных и молельная для мусульман.

«Нашему психологическому отделению уже более 30 лет. У нас работают специалисты разных направлений – это и сказкотерапия, и ЛНП, и гештальт-терапия, и музыкальная терапия. Здесь есть сенсорная комната, которая помогает оказывать воздействие на подкорковую систему головного мозга, которая активизирует работу головного мозга и снимает также психоэмоциональное напряжение», – рассказала медицинский психолог Татьяна Камзолова.

«Нашему психологическому отделению уже более 30 лет. У нас работают специалисты разных направлений – это и сказкотерапия, и ЛНП, и гештальт-терапия, и музыкальная терапия» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Именно ДРКБ принимает тех малышей, которые из-за невнимания взрослых едва не утонули или выпали из окна»

«Такие учреждения, как ДРКБ, как правило, не останавливаются в своем развитии вообще – постоянно повышается уровень специалистов, очень большой объем работы в последние годы связан с работой с родителями пациентов. Мы активно приглашаем их для повышения качества работы. Пользуясь возможностью, я хочу озвучить вопрос, связанный с детским травматизмом и детской смертностью от внешних причин», – сказала вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

По ее словам, количество погибших и травмированных детей могло бы быть в разы меньше, если бы родители уделяли больше внимания своим чадам.

«Именно ДРКБ принимает тех малышей, которые в связи с недоглядом едва не утонули. Тех, кто выпал из окошка, тех, кто попал в ДТП вместе с родителями, не будучи пристегнутыми в специальном удерживающем устройстве. Здесь есть все те, кто обварился кипятком, кто зимой взрывает петарды. Соответственно, наша большая родительская ответственность и нас – органов власти, и учреждений здравоохранения, и СМИ в популяризации необходимого внимания к детству. Я все время об этом говорю и не перестану обращаться к этому тезису, когда вижу представителей средств массовой информации», – подчеркнула вице-премьер РТ.

Лейла Фазлеева: «Именно снижение младенческой смертности вносит свой вклад в увеличение продолжительности жизни. Продолжительность жизни при рождении в Татарстане составляет 75,3 года. Это тоже очень хорошая цифра» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Продолжительность жизни родившихся в Татарстане составляет 75,3 года»

Показатель младенческой смертности – один из важных показателей, о котором говорят всегда, обратила внимание заместитель Премьер-министра республики.

«В прошлом году мы достигли достаточно хорошей цифры. В этом году мы видим снижение этого показателя, что, безусловно, радует. Конечно, именно снижение младенческой смертности вносит свой вклад в увеличение продолжительности жизни, и мы с вами понимаем, что продолжительность жизни при рождении в Татарстане составляет 75,3 года. Это тоже очень хорошая цифра», – рассказала Лейла Фазлеева.

Вице-премьер обратила внимание и на улучшение инфраструктуры: ДРКБ имеет под своим крылом несколько медучреждений, расположенных в разных частях города.

«Конечно, такое учреждение никогда не работает без поддержки родителей и волонтеров. Волонтеры с ДРКБ взаимодействуют очень много лет. Например, “Семейный дом”, который связан с оказанием помощи несовершеннолетним и их семьям, которые имеют онкологический диагноз с 2013 года. Одиннадцать лет практики волонтерского движения говорят сами за себя. Мы понимаем, что “Семейный дом” позволяет создать условия, максимально приближенные к дому, в то время, когда маленький пациент находится на лечении очень длительный срок», – рассказала она.

Теплое отношение и искреннее сочувствие помогают малышам быстрее выздороветь и встать на ноги, отметила Фазлеева.

«6700 волонтеров-медиков отработали 800 тысяч часов в больницах и 2600 школьников обучили оказанию первой помощи. Благодаря их акции донорский банк пополнился на 1290 литров крови. Это огромный объем, за которым спасенные жизни», – подчеркнула вице-премьер.

Главврач ДРКБ отметил, что детскому здравоохранению оказывают особое внимание как со стороны Правительства России, так и Татарстана Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ремонт поликлиник, строительство больниц

Главврач ДРКБ отметил, что детскому здравоохранению оказывают особое внимание как со стороны Правительства России, так и Татарстана.

«Реанимационная служба ДРКБ контролирует каждого тяжелого пациента. Проводится более 7 тысяч консультаций по телефону, более 2 тысяч выездов реанимационных бригад и 1 тысячи транспортировок на более высокий уровень медицинской помощи, в том числе и в федеральные центры. В рамках реализации регионального проекта “Развитие детского здравоохранения РТ” включается создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи. С 2021 года на базе клиники функционирует новый Центр детской онкологии, гематологии и хирургии. За прошлый год там прошли лечение более 2,5 тысячи детей», – рассказал Айрат Зиятдинов.

Помимо этого, в республике реализуются другие проекты и программы, на которые выделено более 1,7 млрд рублей. За счет этого были введены в эксплуатацию два новых медицинских объекта – это филиал городской детской поликлиники №6 в поселке Дербышки и многопрофильная поликлиника для взрослых и детей в селе Осиново Зеленодольской ЦРБ.

«Капитально отремонтирована детская городская больница с перинатальным центром Нижнекамска, детская поликлиника Елабужской ЦРБ, женская консультация Азнакаевской ЦРБ и детская консультация Высокогорской ЦРБ, детская поликлиника в Набережных Челнах. Также отремонтировали республиканский детский санаторий в селе Черки-Кильдуразы в Буинском районе», – перечислил главврач.

Он отметил, что системе здравоохранения в Татарстане оказывается большая поддержка – благодаря национальным проектам открываются новые объекты, внедряются новые технологии.

Событием стало открытие нового перинатального центра на базе казанской больницы №7 в начале этого года Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

План – 25 трансплантаций в год

Событием стало и открытие нового перинатального центра на базе казанской больницы №7 в начале этого года – это второй центр в республике такого уровня для оказания помощи беременным, роженицам из группы высокого риска.

«Инновацией за прошлый год стало создание службы детской трансплантологии. Впервые выполнено десять аутогенных трансплантаций костного мозга детям с онкологическими заболеваниями высокой группы риска, а также выполнена трансплантация почки 15-летней девочке с хроническим заболеванием почек», – рассказал Айрат Зиатдинов.

Сейчас в планах внедрить аллогенную трансплантацию костного мозга и выход отделений ДГСК на полную мощность – это 25 трансплантаций в год. Медики планируют продолжить проводить пересадку почек и начать работать над трансплантацией печени.

По словам медиков, за последние пять лет на 10% выросло количество заболеваний среди подростков. Самые распространенные из них – болезни органов дыхания, зрения, пищеварения, костно-мышечной и эндокринной систем.

Очень большое внимание в республике уделяется профилактике – за прошлый год 827 тысяч детей в возрасте до 17 лет прошли медосмотры. Это практически сто процентов детского населения Татарстана.