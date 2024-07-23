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«В работе с детьми мелочей нет»: что в Татарстане делается для детского здоровья
Результаты работы сферы детского здравоохранения в Татарстане подвели сегодня в ДРКБ. Главврач больницы Айрат Зиатдинов и вице-премьер РТ Лейла Фазлеева рассказали, что было сделано за год и как обновилась передовая больница республики, которая входит в пятерку лучших в России. А также о том, что еще делается для здоровья детей и подростков.
В пятерке самых передовых детских клиник России
Изменения, которые затронули сферы социальной политики, здравоохранения и волонтерства в Татарстане, показали сегодня на примере онкоцентра ДРКБ. Заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева и главный врач ДРКБ Айрат Зиатдинов вместе с журналистами прошлись по онкоцентру больницы, чтобы продемонстрировать его возможности – лечебно-диагностическую базу. После этого на пресс-конференции подвели итоги работы Госсовета Республики Татарстан шестого созыва в сферах социальной политики, здравоохранения и волонтерства и обсудили направления дальнейшего развития.
Знакомство с ДРКБ началось с презентации, так как посетить все отделения просто невозможно, в некоторые, например, посторонним вход запрещен – санитарные правила соблюдаются здесь на самом высоком уровне.
ДРКБ сегодня входит в пятерку самых передовых детских клиник России и является головным педиатрическим стационаром Татарстана. Неотложная помощь по всем профилям и направлениям медпомощи здесь оказывается 24/7.
«1200 коек и более 2 тысяч сотрудников»
Открыто это медучреждение было еще в 1977 году, за это время оно разрослось до 16 корпусов на территории в 14 гектаров. Заместитель главного врача ДРКБ по организационно-методической работе Альмира Мустафаева рассказала, что мощность стационара более 1200 коек, а коллектив состоит из 2382 сотрудников. Миссия ДРКБ звучит так: «С заботой о каждом ребенке».
«Через наше приемное отделение проходят ежегодно более 150 тысяч детей, мы проводим 45 тысяч госпитализаций, 13 тысяч операций. Техническая оснащенность соответствует всем мировым стандартам, а красивые кабинеты с картинками на стенах помогают детям быстрее выздоравливать», – рассказала Мустафаева.
За год здесь делают порядка 17 тысяч КТ-обследований, 7 тысяч МРТ и более 150 тысяч УЗИ.
«Центр детской онкологии, гематологии и хирургии ДРКБ был построен в 2021 году. В настоящее время здесь все дети Татарстана и Приволжского федерального округа с онкологическими, гематологическими и другими заболеваниями получают все необходимое лечение», – рассказала Альмира Мустафаева.
По ее словам, с прошлого года здесь начали проводить трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток, впервые была выполнена операция по трансплантации донорской почки 15-летней девочке с хронической болезнью почек пятой стадии.
В распоряжении ДРКБ есть и реанимобили, и вертолет санавиации. Что касается психологического комфорта, здесь функционирует бесплатная гостиница для родителей, где они могут жить и не расставаться со своими детьми надолго.
«Важно, чтобы у ребенка было как можно меньше дум о его болезни»
Гостям показали отделение лучевой диагностики, где установлено новейшее оборудование для проведения обследования МРТ, КТ и УЗИ. Вся техника с низкой лучевой нагрузкой, максимально адаптированная для маленьких пациентов, – это особенно важно для детей с онкологией. Что важно, все аппараты отечественные – пример грамотного импортозамещения.
Стены здесь, как и во всех других кабинетах, расписаны яркими рисунками. Как отметила Лейла Фазлеева, создать максимально комфортные условия для малышей чрезвычайно важно.
«Важно, чтобы у ребенка было как можно меньше дум о его болезни и как можно больше позитивных эмоций. То, что вы видите сегодня, это путь, который проходит каждый маленький пациент ДРКБ. Общаясь с мамами и папами, которые бывают здесь вместе с ребенком, коллеги отмечают все проблемы, которые замечают родители как в части прохождения анализов, так и в части удобства тех кабинетов, где проводят сложные анализы или обследования. Поэтому в работе с детьми, особенно в системе здравоохранения, вообще нет мелочей», – отметила вице-премьер.
В отделении онкологии упор сделан на комфорт пациентов. В палатах по одному или по два человека. Малыши, иммунитет которых снижен из-за заболевания, живут по одному, и заходить к ним строго запрещено.
«За день здесь проводят до 60 операций»
«В отличие от других лечебных учреждений здесь есть комната отдыха матерей. Там мама может приготовить для своих детей еду, постирать и отдохнуть – сделать все то, что можно сделать дома. В каждом отделении есть три процедурных кабинета, которые в случае необходимости можно переформатировать в реанимационное отделения», – рассказала замглавврача ДРКБ по лечебной работе Светлана Сенек.
В операционной работают специалисты не только из ДРКБ, но и из других медучрждений, в том числе из федеральных центров.
«Мы, например, активно сотрудничаем с федеральным Центром имени Дмитрия Рогачева. Он является нашим партнером, куратором, и все тяжелые случаи мы вместе разбираем и проводим совместные операции», – рассказал главный врач ДРКБ Айрат Зиатдинов.
В оперблоке оперируют и самых тяжелых маленьких пациентов – в день проводят порядка 60 операций, за прошлый год было проведено около 13 тысяч операций. Сегодня, например, хирурги готовились прооперировать новорожденного малыша с врожденным пороком сердца.
«Сердце хирургии» Татарстана и Поволжья
Заместитель главного врача по хирургической помощи Михаил Поспелов рассказал, что в онкоцентре работают две операционные: одна универсальная, другая – особенная.
«Можно сказать, что это сердце хирургии Татарстана и даже Поволжья. Это интегрированная операционная, которая представляет собой ультрасовременное решение операционного блока. Это уникальная операционная, которая позволяет в режиме реального времени проводить медицинские консультации с любым специалистом в мире, там, где есть интернет», – подчеркнул Михаил Поспелов.
При этом сама операционная представляет собой большой мозговой центр, где не требуется присутствия дополнительного персонала – вся аппаратура управляется с одного пульта хирургом, отметил Поспелов.
А снизить страх перед операцией детям помогают волонтеры, которые работают в разных благотворительных проектах, связанных с ДРКБ. В блоках психологической помощи открыты молитвенная комната для православных и молельная для мусульман.
«Нашему психологическому отделению уже более 30 лет. У нас работают специалисты разных направлений – это и сказкотерапия, и ЛНП, и гештальт-терапия, и музыкальная терапия. Здесь есть сенсорная комната, которая помогает оказывать воздействие на подкорковую систему головного мозга, которая активизирует работу головного мозга и снимает также психоэмоциональное напряжение», – рассказала медицинский психолог Татьяна Камзолова.
«Именно ДРКБ принимает тех малышей, которые из-за невнимания взрослых едва не утонули или выпали из окна»
«Такие учреждения, как ДРКБ, как правило, не останавливаются в своем развитии вообще – постоянно повышается уровень специалистов, очень большой объем работы в последние годы связан с работой с родителями пациентов. Мы активно приглашаем их для повышения качества работы. Пользуясь возможностью, я хочу озвучить вопрос, связанный с детским травматизмом и детской смертностью от внешних причин», – сказала вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.
По ее словам, количество погибших и травмированных детей могло бы быть в разы меньше, если бы родители уделяли больше внимания своим чадам.
«Именно ДРКБ принимает тех малышей, которые в связи с недоглядом едва не утонули. Тех, кто выпал из окошка, тех, кто попал в ДТП вместе с родителями, не будучи пристегнутыми в специальном удерживающем устройстве. Здесь есть все те, кто обварился кипятком, кто зимой взрывает петарды. Соответственно, наша большая родительская ответственность и нас – органов власти, и учреждений здравоохранения, и СМИ в популяризации необходимого внимания к детству. Я все время об этом говорю и не перестану обращаться к этому тезису, когда вижу представителей средств массовой информации», – подчеркнула вице-премьер РТ.
«Продолжительность жизни родившихся в Татарстане составляет 75,3 года»
Показатель младенческой смертности – один из важных показателей, о котором говорят всегда, обратила внимание заместитель Премьер-министра республики.
«В прошлом году мы достигли достаточно хорошей цифры. В этом году мы видим снижение этого показателя, что, безусловно, радует. Конечно, именно снижение младенческой смертности вносит свой вклад в увеличение продолжительности жизни, и мы с вами понимаем, что продолжительность жизни при рождении в Татарстане составляет 75,3 года. Это тоже очень хорошая цифра», – рассказала Лейла Фазлеева.
Вице-премьер обратила внимание и на улучшение инфраструктуры: ДРКБ имеет под своим крылом несколько медучреждений, расположенных в разных частях города.
«Конечно, такое учреждение никогда не работает без поддержки родителей и волонтеров. Волонтеры с ДРКБ взаимодействуют очень много лет. Например, “Семейный дом”, который связан с оказанием помощи несовершеннолетним и их семьям, которые имеют онкологический диагноз с 2013 года. Одиннадцать лет практики волонтерского движения говорят сами за себя. Мы понимаем, что “Семейный дом” позволяет создать условия, максимально приближенные к дому, в то время, когда маленький пациент находится на лечении очень длительный срок», – рассказала она.
Теплое отношение и искреннее сочувствие помогают малышам быстрее выздороветь и встать на ноги, отметила Фазлеева.
«6700 волонтеров-медиков отработали 800 тысяч часов в больницах и 2600 школьников обучили оказанию первой помощи. Благодаря их акции донорский банк пополнился на 1290 литров крови. Это огромный объем, за которым спасенные жизни», – подчеркнула вице-премьер.
Ремонт поликлиник, строительство больниц
Главврач ДРКБ отметил, что детскому здравоохранению оказывают особое внимание как со стороны Правительства России, так и Татарстана.
«Реанимационная служба ДРКБ контролирует каждого тяжелого пациента. Проводится более 7 тысяч консультаций по телефону, более 2 тысяч выездов реанимационных бригад и 1 тысячи транспортировок на более высокий уровень медицинской помощи, в том числе и в федеральные центры. В рамках реализации регионального проекта “Развитие детского здравоохранения РТ” включается создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи. С 2021 года на базе клиники функционирует новый Центр детской онкологии, гематологии и хирургии. За прошлый год там прошли лечение более 2,5 тысячи детей», – рассказал Айрат Зиятдинов.
Помимо этого, в республике реализуются другие проекты и программы, на которые выделено более 1,7 млрд рублей. За счет этого были введены в эксплуатацию два новых медицинских объекта – это филиал городской детской поликлиники №6 в поселке Дербышки и многопрофильная поликлиника для взрослых и детей в селе Осиново Зеленодольской ЦРБ.
«Капитально отремонтирована детская городская больница с перинатальным центром Нижнекамска, детская поликлиника Елабужской ЦРБ, женская консультация Азнакаевской ЦРБ и детская консультация Высокогорской ЦРБ, детская поликлиника в Набережных Челнах. Также отремонтировали республиканский детский санаторий в селе Черки-Кильдуразы в Буинском районе», – перечислил главврач.
Он отметил, что системе здравоохранения в Татарстане оказывается большая поддержка – благодаря национальным проектам открываются новые объекты, внедряются новые технологии.
План – 25 трансплантаций в год
Событием стало и открытие нового перинатального центра на базе казанской больницы №7 в начале этого года – это второй центр в республике такого уровня для оказания помощи беременным, роженицам из группы высокого риска.
«Инновацией за прошлый год стало создание службы детской трансплантологии. Впервые выполнено десять аутогенных трансплантаций костного мозга детям с онкологическими заболеваниями высокой группы риска, а также выполнена трансплантация почки 15-летней девочке с хроническим заболеванием почек», – рассказал Айрат Зиатдинов.
Сейчас в планах внедрить аллогенную трансплантацию костного мозга и выход отделений ДГСК на полную мощность – это 25 трансплантаций в год. Медики планируют продолжить проводить пересадку почек и начать работать над трансплантацией печени.
По словам медиков, за последние пять лет на 10% выросло количество заболеваний среди подростков. Самые распространенные из них – болезни органов дыхания, зрения, пищеварения, костно-мышечной и эндокринной систем.
Очень большое внимание в республике уделяется профилактике – за прошлый год 827 тысяч детей в возрасте до 17 лет прошли медосмотры. Это практически сто процентов детского населения Татарстана.
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