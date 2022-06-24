В работе Республиканского неврологического центра выявлены нарушения на 50 млн рублей

При использовании средств бюджета Республики Татарстан и Территориального фонда ОМС в 2020 и 2021 годах, а также в истекшем периоде 2022 года Республиканский клинический неврологический центр Минздрава РТ допустил нарушения на 50 млн рублей. Об этом стало известно на заседании коллегии Счетной палаты Татарстана, которое провел ее председатель Алексей Демидов.

По оценке аудитора Ильнура Мубаракова, из выявленных нарушений 99% подлежат устранению. Основной их объем, 42,4 млн. рублей, связан с управлением и распоряжением государственной собственностью. Речь идет, в частности, об объектах недвижимости общей стоимостью 29,7 млн рублей. Однако некоторые из них долгое время не используются по назначению. Часть помещений находится в неудовлетворительном состоянии: из-за протекающей крыши на стенах и потолке распространилась плесень.

Более трех лет у здания центра стоит автобус стоимостью 1,8 млн рублей, ежегодно учреждение оплачивает транспортный налог. Также оно не использует медицинское оборудование и оргтехнику на 11 млн рублей.

«С 1 июня учреждение присоединено к 7-й городской больнице [Казани], и вся неиспользуемая недвижимость и медтехника передаются Минземимущества [РТ] и частично — в другие больницы. Автобус также выставляется на торги», — отреагировал на эту информацию исполняющий обязанности главного врача Рафат Садриев.

«На сегодня в республике 58% всех неиспользуемых объектов — у Минздрава. И эту проблему приходится решать. Делать это непросто, но другого пути нет», — прокомментировал общий контекст ситуации заместитель министра земельных и имущественных отношений Рустем Шамеев.

Кроме того, проверка организации питания больных в центре показала, что нормы питания по отдельным продуктам не соблюдались. В меню часто отсутствовали молочные продукты, мясо и рыба. Потребление белковой смеси составляло 9% от нормы.

Помимо прочего, в ходе контрольного мероприятия был организован сравнительный анализ цен на поставку товаров в медучреждение. В ряде случаев они обходились заметно дороже, чем поставки в другие больницы. Стоимость облучателя-рециркулятора «Дезар», приобретенного у индивидуального предпринимателя М. В. Степина, превысила на 45–63% цену аналогичных товаров. А приобретенные у ООО «Диалан» медикаменты в ряде случаев стоили дороже на 38%, чем в других регионах России. Также обнаружены нарушения в части ведения бухгалтерского учета на 6,6 млн. рублей, составлены два протокола об административном правонарушении.

Коллегия решила проинформировать о результатах проверки Министерство здравоохранения РТ, Министерство земельных и имущественных отношений РТ и Прокуратуру РТ. Республиканскому клиническому неврологическому центру направлено представление для устранения выявленных нарушений.

Республиканский клинический неврологический центр является одним из ведущих медучреждений этого профиля в Приволжском федеральном округе. Основное направление работы центра ― реабилитация двигательных расстройств при различных заболеваниях нервной системы и опорно-двигательного аппарата.

За три года число пациентов с заболеваниями нервной системы и опорно-двигательного аппарата увеличилось на 8%: с 22 709 человек в 2019 году до 24 537 случаев в 2021-м. Плановые задания в рамках реализации программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи ежегодно перевыполняются. Общий объем финансирования за проверяемый период равнялся 342,8 млн рублей. В том числе по средствам ОМС было получено 256,8 млн рублей, а собственных доходов ― 30,6 млн.