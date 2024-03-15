Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В работе портала госуслуг РФ произошел сбой
Сегодня утром в работе портала госуслуг РФ произошел сбой. Это следует из данных сервиса Downdetector.
По информации детектора сбоев, число проблем в работе сайта госуслуг начало расти после 8.00 по московскому времени и достигло максимума к 8.30.
Чаще всего на проблемы жаловались пользователи из Екатеринбурга, Москвы, Ростова-на-Дону, Воронежа, Липецка, Череповца и Великого Новгорода.
При этом 70% юзеров сообщили, что портал вообще не работает, 22% пожаловались на не функционирующее приложение, а 19% — на проблемы с сайтом.
У корреспондента «Татар-информа» главная страница сайта госуслуг загрузилась, но на это ушло достаточно много времени.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»