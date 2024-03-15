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Общество 15 марта 2024 08:55

В работе портала госуслуг РФ произошел сбой

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Сегодня утром в работе портала госуслуг РФ произошел сбой. Это следует из данных сервиса Downdetector.

По информации детектора сбоев, число проблем в работе сайта госуслуг начало расти после 8.00 по московскому времени и достигло максимума к 8.30.

Чаще всего на проблемы жаловались пользователи из Екатеринбурга, Москвы, Ростова-на-Дону, Воронежа, Липецка, Череповца и Великого Новгорода.

При этом 70% юзеров сообщили, что портал вообще не работает, 22% пожаловались на не функционирующее приложение, а 19% — на проблемы с сайтом.

У корреспондента «Татар-информа» главная страница сайта госуслуг загрузилась, но на это ушло достаточно много времени.

#портал госуслуг рф #сбой в работе
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