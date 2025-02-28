В работе мессенджера WhatsApp произошел масштабный сбой

Пользователи по всему миру, включая Россию, столкнулись со сбоем в работе мессенджера WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена). Это следует из данных сервиса Downdetector.

По информации детектора сбоев, число жалоб на проблемы в работе WhatsApp начало стремительно расти около 18.30 по московскому времени. Максимум в 8804 обращения был достигнут в 18.44, а затем их количество начало снижаться (к 19.14 насчитывалось 255 жалоб).

При этом 54% пользователей обратили внимание на невозможность отправлять сообщения, 37% – на отсутствие подключения к сервису, а 10% – на плохую работу приложения.

В России и постсоветских странах, по данным сервиса Downdetector.su, больше всего отчетов о сбоях поступило из Тверской области (11%), Казахстана (5%), Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Нижегородской области (по 4%).

У корреспондента «Татар-информа» WhatsApp сейчас работает без сбоев.

Upd. (19.42): «ЦМУ ССОП (Центра мониторинга и управления сетей связи общего пользования – прим. Т-и) фиксирует глобальный сбой в работе сервиса WhatsApp. Сообщения о сбоях платформы поступают со всего мира, в том числе из США, Италии, Германии», – цитирует ТАСС комментарий пресс-службы Роскомнадзора.