В «Пятёрочках» стартовала новая акция «Пятница на миллион»

Пресс-служба торговой сети «Пятёрочка»

С 9 октября в магазинах «Пятёрочка» запустилась акция «Пятница на миллион», в рамках которой компания планирует разыграть среди участников главный приз в размере 1 000 000 рублей и другие ценные призы, включая бытовую технику и промокоды в сервисе доставки. Акция продлится по 3 ноября 2023 года.

Каждый, кто участвует в акции «Пятница на миллион», получит возможность выиграть 1 миллион рублей по следующему алгоритму:

— необходимо совершить покупку до 2 ноября в любом магазине «Пятёрочка»* на сумму свыше 300 рублей;

— зарегистрировать свой чек на специальном сайте — 5ka-million.ru;

— после регистрации на сайте появится доступ в личный кабинет, с помощью которого можно следить за обновлениями и ходом акции;

— узнать о статусе розыгрышей призов.

Счастливчик, которому достанется главный приз — 1 миллион рублей — будет выбран в последний день акции, 3 ноября.

Помимо главного приза еженедельно будут определяться победители, которым достанутся такие призы — бытовая техника, как фен, электрогриль, отпариватель, робот-пылесос или кофемашина. Плюс к этим призам каждую неделю будут разыгрываться специальные промокоды от сервиса доставки «Пятёрочка». 50 победителей получат возможность воспользоваться этими кодами и заказать товары на дом со скидкой.

Голосом и лицом акции «Пятница на миллион» стала известная актриса и телеведущая Светлана Пермякова, которая своим очаровательным голосом озвучивает радиоролики, звучащие во всех магазинах сети*. Светлана расскажет, что любовь к сладкому и колбасе может принести ценные призы или даже миллион рублей.

*Акция «Пятница на миллион» действует во всех магазинах «Пятёрочка» в Нижегородской, Свердловской, Челябинской, Оренбургской и Курганской областях, а также в Республиках Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, Чувашия, Марий Эл и Мордовия.

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