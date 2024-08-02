В пятницу в Татарстане снова пройдут дожди

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В пятницу, 2 августа, в Татарстане ожидается небольшой дождь. В некоторых районах республики возможна даже гроза, следует из прогноза Гидрометцентра РТ.

Ветер в пятницу прогнозируют юго-западный со скоростью 6-11 м/с, днем местами порывами до 14 м/с, а также при грозе возможны кратковременные усиления до 15-20 м/с.

Температура в тот день поднимется до +19..+24 градусов в дневное время суток.