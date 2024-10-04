В пятницу в Татарстане потеплеет до +22 градусов, осадков не ожидается

В пятницу, 4 октября, в Татарстане прогнозируется переменная облачность, без осадков.

Как сообщает Гидрометцентр РТ, утром температура ожидается не выше +5 градусов, в южных и восточных районах местами до -5 градусов. Однако днем столбики термометров поднимутся до +17..+22 градусов.

Ветер в пятницу прогнозируют южный со скоростью 5-10 м/с.

По предварительному прогнозу синоптиков, в субботу, 5 октября, в Татарстане ожидается небольшой дождь, а температура днем составит +14…+19 градусов.