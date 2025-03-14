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Общество 14 марта 2025 06:00

В пятницу в Татарстане не ожидается осадков

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В пятницу в Татарстане не ожидается осадков
Фото: © «Татар-информ»

В пятницу, 14 марта, в Татарстане утром ожидается туман в некоторых районах.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, ветер в этот день в республике «будет гулять» западный с переходом на южный. Его скорость составит 6-11 м/с, но днем местами возможны и порывы до 15-17 м/с.

Максимальная температура воздуха днем составит +4..+9 градусов, но на западе и юго-западе столбики термометров поднимутся до +13 градусов.

Синоптики также предупредили, что местами на дорогах республики сохранится гололедица.

#погода #прогноз #Татарстан
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